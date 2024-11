Via del Pratignone si rifà il look. Da lunedì i cantieri

Inizieranno la prossima settimana i tanto attesi lavori di ripristino di via del Pratignone, una delle direttrici a più alto volume di traffico sul territorio calenzanese, costellata, però, da buche molto ampie ed avvallamenti. L’intervento di asfaltatura prenderà il via lunedì 4 ma non sarà quello definitivo: si tratta infatti di un primo cantiere di messa in sicurezza dei tratti di asfalto maggiormente deteriorati. L’impegno economico da parte del Comune per le opere previste è di circa 150mila euro. "Si tratta – spiega infatti l’assessore ai Lavori pubblici Maurizio Sansone – di un intervento su una delle più importanti arterie cittadine che, per la sua funzione di collegamento all’area industriale, al casello autostradale e alla Perfetti Ricasoli, viene percorsa ogni giorno da migliaia di veicoli, in particolare dai mezzi pesanti ed è pertanto soggetta a un rapido deterioramento. I cantieri dovrebbero concludersi in una decina di giorni. L’Amministrazione sta lavorando per pianificare, oltre a questa prima messa in sicurezza, un intervento complessivo di risanamento strutturale". Intervento che comporterà un esborso decisamente più cospicuo tanto che, nei mesi scorsi, il sindaco Giuseppe Carovani, aveva annunciato contatti già presi con Autostrade per l’Italia visto che via del Pratignone è l’accesso per l’autostrada A1 ma anche quelli previsti con Regione e Città Metropolitana.

S.N.