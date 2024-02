Via del Fantone lavori all’illuminazione

Lavori in corso e divieti in via del Fantone, a Lastra a Signa. Per permettere il rifacimento dell’illuminazione pubblica, un tratto di strada sarà chiuso alla circolazione, con divieto di sosta in orario dalle 8 alle 17, a partire dal 26 febbraio fino al termine dei lavori. La porzione di via interessata dai cantieri è quella tra via Val Di Rose e via del Sassoforte. I residenti potranno comunque accedere alle loro abitazioni in base all’avanzamento dei lavori di scavo. L’intervento fa parte del progetto di estensione e miglioramento dell’illuminazione pubblica portato avanti dall’amministrazione lastrigiana in alcune strade comunali scarsamente illuminate. Nelle ultime settimane, sono già state interessate via di Rimaggio (dalla fermata ferroviaria a via Santa Lucia) e via Leonardo Da Vinci . Previsto un investimento di 120mila euro di fondi comunali.