Via Colleramole riapre alle auto. Finisce l’odissea dopo il crollo

Dal 10 marzo via di Colleramole era stata interdetta improvvisamente al traffico: il crollo di un muro e il cedimento stradale all’altezza del civico 37 della via che parte da Bottai, aveva costretto a interrompere la viabilità di urgenza a causa di una spaccatura proprio centrale, che rendeva pericoloso qualsiasi passaggio. Nessuna speranza anche per i residenti, che chiedevano almeno un senso unico: troppo rischioso.

All’ingresso della strada Colleramole era anche stato messo un new jersey in calcestruzzo a sostituire le transenne, visto che qualcuno le spostava e transitava ugualmente per risparmiare qualche chilometro per tornare a casa, incurante del pericolo. La chiusura della via aveva creato problemi di traffico soprattutto nelle ore di punta anche nelle strade usate come alternativa. I lavori sono stati impegnativi e costosi, finanziati solo con una variazione di bilancio deliberata dopo l’insediamento del nuovo consiglio comunale. Ma ora finalmente i cantieri sono terminati: via di Colleramole a Bottai è stata riaperta al traffico veicolare.

L’importo complessivo dei lavori interamente sostenuto dall’amministrazione comunale è di 130 mila euro: 117 mila riguardano gli interventi strutturali e 13 mila i costi di progettazione, direzione lavori, analisi e successiva certificazione.

L’intervento ha incluso la demolizione completa del vecchio muro in pietra e la realizzazione di uno nuovo in cemento armato lungo cinquanta metri ed alto tre metri. La strada è stata riaperta, ma non ultimata: per finire i lavori di asfaltatura del manto stradale, bisogna attendere un naturale periodo di assestamento degli interventi fatti. Con l’autunno poi nel terreno a valle della strada saranno messi a dimora nuovi alberi e ripristinata la recinzione in metallo.

Soddisfatto l’assessore ai Lavori pubblici Marco Canuti: "Facciamo un plauso ad i responsabili degli uffici tecnici per la celerità e precisione con la quale sono state affrontate queste opere. Dal nostro insediamento siamo impegnati sulle opere strutturali e di riqualificazione che proseguiranno con lavori significativi già nei prossimi mesi".

Manuela Plastina