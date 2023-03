Via col Bibliobus e i libri arrivano sotto casa

Ha già fatto chilometri e chilometri, ma è stato acquistato dal Comune per farne ancora di più, per viaggiare da un quartiere all’altro. E’ il Bibliobus, la biblioteca con le ruote che va incontro ai cittadini, affinché leggere sia sempre più facile. Sosta nei giardini pubblici, vicino alle scuole, nelle piazze, durante i mercati e le feste di quartiere.

Ideato da BiblioteCaNova Isolotto fin dal 1995, è nato dal progetto di “distribuzione stellare” del libro avviato dal 1992 dalla Biblioteca dell’Isolotto, con la collaborazione del Dipartimento di Educazione degli Adulti dell’Università di Firenze. E i risultati si sono visti, perchè i fiorentini leggono sempre di più, come confermano i dati delle biblioteche della città.

A illustrare dati, report di gradimento e progetti per l’anno in corso, è la vicesindaca e assessora alla cultura Alessia Bettini: "Un bilancio positivo e incoraggiante, in ripresa rispetto al calo degli anni passati dovuto all’emergenza Covid – spiega – Le biblioteche sono luoghi vivi e vissuti dai cittadini, rappresentano dei veri e propri presidi sociali e culturali in tutti i quartieri. Anche nel 2022 sono state moltissime le attività messe in campo e quasi 1100 gli eventi realizzati, presentazioni di libri e iniziative, a cui hanno partecipato oltre 35mila persone. Nell’ottica di attivare sinergie e collaborazioni, costruire alleanze, attivare comunità intorno al mondo del libro, valorizzare e potenziare l’ecosistema della ‘Città che legge’ il Comune ha adottato dal 2020, il Patto per la lettura, alleanza che continuiamo a rafforzare e a concretizzare. Per il 2023 in campo ci sono ancora ulteriori progetti che vanno nella direzione di coinvolgere sempre di più la comunità e avvicinare alla lettura".

Complessivamente sono state mezzo milione le persone che l’anno scorso hanno frequentato le biblioteche comunali.

Olga Mugnaini