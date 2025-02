Via Cavour, FdI all’attacco: "Le arance vanno bene per i detenuti ma non per i negozianti"

"Le arance vanno bene per i detenuti, ma non per i negozianti. Gli alberi che adornano la nuova via Cavour potranno anche essere scenografici, ma se la scena è quella di persone che vanno solo a piedi e hanno difficoltà ad arrivarci per la carenza di parcheggi e di mezzi pubblici adeguati, allora non ci siamo". Il gruppo di Fratelli d’Italia a Palazzo Vecchio (Alessandro Draghi, Angela Sirello, Matteo Chelli, Giovanni Gandolfo) e il consigliere regionale Sandra Bianchini criticano le scelte di Palazzo Vecchio: "Via Cavour area pedonale - prosegue la nota - è un sacrificio che peraltro rende vani i lavori fatti per la ristrutturazione della strada. La difficoltà di parcheggio e l’impossibilità di transito sono anche la causa della crisi di Dreoni. C’è poi da dire che il Comune non ha mai avviato iniziative concrete per tutelare i negozi storici fiorentini. Basta vedere che anche via Cavour è diventata un mangificio".