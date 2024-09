Via Campigliano. Lavori ai marciapiedi e nuove alberature

Nuovi marciapiedi in arrivo in via Campigliano e in via Meucci. Li realizzerà Autostrade nell’ambito dei lavori per l’ampliamento della A1. La riqualificazione della viabilità in prossimità del sottopasso lungo il torrente Ema sarà infatti eseguita, a breve, come opera migliorativa nell’ambito dei lavori per la terza corsia autostradale. L’intervento si aprirà nei prossimi giorni, già il prossimo lunedì e proseguirà, salvo imprevisti, per circa 30 giorni lavorativi per terminare dunque entro fine ottobre. Per l’intera durata del cantiere, per regolare la circolazione dei veicoli in transito, sarà istituito il senso unico alternato regolato da impianto semaforico.

Soddisfazione per le opere in ponte intanto esprime il primo cittadino di Bagno a Ripoli Francesco Pignotti: "È finalmente conto alla rovescia – dice - per un intervento atteso da tanto tempo dai cittadini di via Campigliano che durante gli anni hanno dovuto convivere con i lavori per la terza corsia subendo numerosi disagi". La realizzazione contribuirà a migliorare l’assetto della viabilità migliorando anche l’aspetto, fondamentale, legato alla sicurezza: "Il nuovo marciapiede – prosegue infatti il sindaco - collegherà i due lati del viadotto lungo via di Campigliano, risolvendo un problema annoso di sicurezza stradale. Abbiamo inoltre chiesto e ottenuto la riqualificazione dell’area con nuove alberature e finiture architettoniche per ridare decoro a questa porzione di territorio".