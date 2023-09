Via Bolognese, Firenze: l'ira di Giorgetti per i lavori in ritardo

Arrabbiato. Di più: "Furibondo".A mandare su tutte le furie l’assessore alla Mobilità Stefano Giorgetti è stata la richiesta di proroga, presentata quattro giorni fa da Publiacqua, per il cantiere di via Bolognese. Lavori impattanti che ogni giorno creano problemi alla circolazione e che sarebbero dovuti terminare ieri. E invece l’azienda di via Villamagna dovrebbe (a questo punto il condizionale è d’obbligo) sbaraccare il cantiere il 10 settembre, "anche se mi è stato assicurato che già venerdì prossimo dovrebbero chiudere l’enorme buca", fa sapere Giorgetti. Che però non nasconde i suoi timori per quanto riguarda la viabilità che per ora regge, "ma da lunedì prevedo problemi. Per fortuna non si va a intaccareil periodo di inizio delle scuole". L’assessore ha mal digerito quella richiesta di proroga, e a dire la verità non l’avrebbe neanche concessa, perché "non è la prima volta che accade. E a Publiacqua l’ho detto chiaramente: questo modo di fare non mi piace. Mi era stato assicurato che la ditta avrebbe lavorato su più turni e questo non è successo".

Il rinnovo della rete idrica di adduzione e distribuzione di via Bolognese è finanziato col Pnrr e quindi, si spiega da Publiacqua, "ha tempistiche stringenti. Publiacqua, di concerto con il Comune di Firenze, ha individuato i mesi estivi come quelli più adatti per un lavoro così importante, ma anche impattante sulla viabilità, proprio per la chiusura delle scuole e quindi un minor disagio per i cittadini". A livello di viabilità fino al 10 settembre in via Bolognese, dall’intersezione con via Salviati all’intersezione con Largo Fanciullacci (relativamente alla sola direttrice ingresso in città) rimane il divieto di transito a tutti i veicoli. Per tutti coloro che dal Mugello devono raggiungere l’ospedale di Careggi è consigliato prendere via Bolognese e poi deviare su via di Castiglioni o via di Careggi. Per questi lavori sono interrotte anche via di Montughi, via Stibbert, via del Poggiolino, via della Pietra e vicolo di San Marco Vecchio.

Per i veicoli privati provenienti da Nord e che transitano su via Bolognese in direzione del capoluogo sarà possibile deviare su via Salviati, immettendosi quindi su via Togliatti, via Faentina all’altezza del Ponte alla Badia, via Borghini, proseguendo poi verso Piazza delle Cure. L’intervento interessa una direttrice dell’acquedotto soggetta a rotture con l’obiettivo quindi di mettere in sicurezza l’approvvigionamento idrico della zona.

A.P.