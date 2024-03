Via Bikila, dopo il crollo abbattuti altri 4 pini: "Intervento urgente"

Dopo il crollo su un’auto di un grosso pino su un’auto parcheggiata nel parcheggio retrostante la Casa del Popolo di Grassina avvenuto due giorni fa che, per fortuna, non ha provocato danni a persone, ieri mattina si è proceduto all’abbattimento degli altri quattro pini presenti in filare sull’aiuola di via Bikila. Una perizia richiesta urgentemente dalla stessa Casa del Popolo e realizzata da un agronomo ha infatti permesso di appurare che anche le altre alberature presenti in zona possedevano caratteristiche simili a quelle del pino crollato, in particolare un deficit a livello delle radici con incapacità di garantire una sufficiente tenuta meccanica degli alberi stessi. In particolare i quattro pini esaminati sono stati inseriti nella classe a propensione cedimento con la prescrizione dell’abbattimento che è stato subito effettuato. Le operazioni si sono concluse già ieri con la messa in sicurezza dell’area che oggi, quindi, potrà ospitare regolarmente le bancarelle del mercato settimanale.