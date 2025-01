Via Barberinese, primato di incidenti. E a San Donnino è record di multe

Via Barberinese è la strada più a rischio del Comune di Campi, quella dove si registrano più incidenti, passati dai 13 del 2023 ai 27 del 2024. La zona dove invece sono state comminate più multe nell’ultimo è San Donnino, via Pistoiese la strada in questione, con 173 sanzioni negli ultimi dodici mesi.

Questi i dati più significativi emersi dal report sull’attività svolta dalla Polizia municipale campigiana nel 2024. Numeri che confermano purtroppo la crescita degli incidenti stradali, passati da 172 (un mortale) a 183 (nessun mortale), così come sono aumentati quelli con feriti, saliti da 139 a 157.

Ma sono anche altri gli elementi su cui riflettere, come confermato dal comandante della Municipale campigiana, Simone Orvai: l’aumento dei sinistri con reati riconducibili al Codice penale (dall’omissione di soccorso alla guida in stato di ebbrezza, solo per fare un paio di esempi) esattamente raddoppiati, da 6 a 12. Così come è cresciuto anche il numero di coloro che dopo un incidente stradale si sono dati alla fuga, da 2 a 7. E ancora: nel 2024 i veicoli sottoposti a sequestro amministrativo perché sprovvisti della copertura assicurativa sono stati 132, erano stati 193 l’anno precedente. Nove i fermi amministrativi dei veicoli nel 2024, uno in più nel 2023.

Diverse, seppur in leggero calo rispetto al 2023, le sanzioni per guida senza patente perché mai conseguita, 13 nel 2024, 15 nel 2023, mentre i veicoli con revisione scaduta sono risultati 188 nel 2024, nel 2023 erano stati 177. Ventitré i verbali elevati nel 2024 per guida senza cintura di sicurezza, uno in meno rispetto al 2023.

Nessuna differenza, invece, per ciò che concerne le sanzioni per l’uso del telefono alla guida: nove sia nel 2023 che nel 2024. Numeri sicuramente limitati dal fatto che quasi tutte le auto ormai sono dotate di Bluetooth e si può parlare in viva voce, così come è altrettanto vero che serve la flagranza del reato. Tre, infine, le violazioni nel 2024 per guida in stato di ebbrezza, nel 2023 erano state 2, mentre gli interventi di polizia giudiziaria, principalmente relativi ad ambiente ed edilizia, sono passati da 220 a 231.

E, in attesa di sapere cosa succederà con le nuove normative del Codice della strada, c’è un ultimo dato su cui riflettere, quello degli automobilisti che passano con il rosso, 900 in un mese. E nei primi giorni del 2025? Il primo intervento di rilievo è stato il sequestro di un’auto sulla quale è stato riscontrato che sia le targhe che i numeri di telaio erano stati riprodotti fedelmente ma contraffatti.