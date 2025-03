Via Baracca, l’asfalto a toppe è sempre lì: "Colpa del meteo, finiremo entro marzo"

Dovranno ancora pazientare qualche settimana pedoni, ciclisti, motociclisti e automobilisti che patiscono il manto sconnesso del tratto finale di via Baracca, tra l’Oratorio di Sant’Anna a Peretola e la Pistoiese. I lavori di rifacimento erano previsti per febbraio finora il clima non ha consentito di asfaltare in modo tale che la gittata asciughi correttamente. I rattoppi che scatenano gli improperi seguono una lunga cantierizzazione, cinque mesi, che ha messo a dura prova residenti e commercianti stretti tra la morsa delle transenne, reti che occludevano negozi e polverone. La maxiopera però ha portato al rione 300 metri di condotta nuova e il rifacimento di 20 allacci, per un investimento totale di 500mila euro.

I peretolini che avevano già pazientato da luglio, si esasperarono ancora di più quando seppero che c’era da aspettare ancora un mese e mezzo rispetto alla data prevista di ottobre per la necessità di spostare una tubazione del gas e a realizzare un plinto per un palo Silfi. Smontate le reti, tappati gli scavi, tuttavia si sono trovati questa ennesima amara sorpresa: l’asfalto è stato rifatto tutto solchi e sovvalli che mettono a dura prova gli ammortizzatori e portano al rischio di inciampo chi cammina. "Sono asfalti provvisori e in accordo con il Comune i lavori di asfaltatura definitivi saranno eseguiti, meteo permettendo, a febbraio", avevano spiegato a gennaio da Publiacqua. Il generale inverno però solo da questo irruento arrivo della primavera di inizio marzo sembra deciso a fare finalmente fagotto. Nel frattempo i disagi continuano: "Si sta abbassando dove avevano fatto le tracce – mostra Paolo Cancellieri, dell’omonimo bar –. Ho segnalato la cosa al presidente di quartiere Ferraro e devo dire che subito ha fatto venire a rattoppare. Però i rattoppi dopo poco si riabbassano ed è un continuo così. Urgono lavori definitivi".

"Ha inciso il meteo, attendiamo ordinanza comunale per rifare il tappeto a tutta carreggiata per questo mese di marzo", hanno rilanciato da Publiacqua. Ma oltre all’asfalto qui potrebbe arrivare anche un progetto riassetto totale: "È allo studio un progetto per ridare dignità a questo tratto di via Baracca che seguirebbe i suggerimenti degli abitanti – spiega il presidente Ferraro – Togliendo la preferenziale, dove passa solo il 29 e senza fermata, sarebbe possibile realizzare non solo un marciapiede sul lato sinistro, ma anche una ciclabile e piantare degli alberi, pur mantenendo la sosta sul destro".