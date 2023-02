Via Baldanzese, ci siamo

Alla fase conclusiva l’asfaltatura del sottopasso di via Baldanzese, da anni osservato speciale per i frequenti allagamenti. L’annuncio della prossima fine dell’intervento è arrivato, con un post sulla sua pagina Facebook, dal vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Alberto Giusti. I lavori, dopo il ripristino delle tubazioni fognarie, hanno visto il rifacimento delle caditoie oltre alla sostituzione delle pompe idrauliche necessarie a evitare allagamenti in caso di forti precipitazioni scongiurando gli episodi, anche drammatici, verificatisi negli anni scorsi. "Un investimento importante – dice Giusti – per rendere finalmente sicuro il sottoattraversamento ferroviario". Le opere sono state finanziate con 310mila euro. Comprendono la realizzazione di un impianto di sollevamento per il pompaggio dell’acqua e la predisposizione di segnaletica luminosa che indichi possibili rischi.