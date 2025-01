Via Arrighetto. In partenza il ripristino dei muri perimetrali

Stanno finalmente per prendere il via i lavori di ripristino del muro perimetrale di Villa Gamba in via Arrighetto da Settimello. Fino al prossimo 10 gennaio è infatti prevista la chiusura della strada nel tratto interessato per lavori propedeutici alla risistemazione del muro di recinzione franato nel febbraio 2023 e poi transennato per motivi di sicurezza, tanto da permettere il transito delle auto in un unico senso di marcia.

Nei prossimi giorni, in particolare, saranno abbattuti o sistemati alcuni alberi che si trovano lungo il confine per poter poi dare il via al vero e proprio intervento di ripristino: la Soprintendenza ha infatti accolto, con alcune prescrizioni da rispettare, il progetto di rifacimento del muro e dopo il permesso rilasciato dal Comune i lavori dovrebbero prendere il via a breve e terminare nell’arco di alcune settimane. Si dovrebbe concludere presto, dunque, la querelle legata al crollo della recinzione della storica Villa Gamba, vicenda che ha alimentato non poche polemiche e che ha portato, quasi due anni fa, , alla chiusura della strada per circa un mese con un senso unico di marcia. Una volta che il muro sarà stato ripristinato, fra l’altro, l’amministrazione comunale dovrà anche prendere una decisione legata proprio alla viabilità.

"Al momento – spiega infatti il sindaco Giuseppe Carovani – stiamo riflettendo e verificando le due possibili ipotesi in ponte: quella cioè di mantenere l’attuale senso unico in direzione Sesto oppure tornare al doppio senso di marcia. Valuteremo tutti i pro e i contro e, quando i lavori di ripristino, saranno conclusi comunicheremo la soluzione scelta". In tanti chiedono il ritorno del doppio senso di marcia ma il tratto in questione della strada non è molto largo.

S.N.