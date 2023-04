Via Allende c’è Ma per adesso solo sulla carta

Una via di Fiesole sarà intitolata a Salvador Allende, il presidente del Cile a capo della coalizione di centrosinistra Unidad Popular. Lo ha deciso il consiglio comunale, che all’unanimità (assente il centrodestra) ha approvato la mozione del consigliere Fabrizio Baroncini di Fiesole Europa, per chiedere al sindaco Anna Ravoni e alla Giunta di ricordare la figura del presidente, che fu simbolo della lotta contro il regime militare di Pinoscet, in occasione della ricorrenza del cinquantesimo del golpe (11 settembre 2023). Trovare uno spazio idoneo non sarà comunque facile. L’intitolazione potrebbe quindi rimanere solo sulla carta. E non sarebbe l’unico caso. In lista di attesa ci sono infatti ancora il giudice Falcone, la studentessa Norma Cosetto, simbolo dei martiri delle Foibe, e perfino le Forze armate alle quali è stato deciso di dedicare un giardino.

D.G.