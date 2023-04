Via alla ztl, come ottenere il pass

di Manuela Plastina

Ztl a Reggello al via: sono state ultimate le operazioni di installazione delle telecamere a tutela del centro del capoluogo contro le auto in transito e sosta selvaggia. La zona a traffico limitato sarà notturna, 7 giorni su 7 d’estate, solo il fine settimana il resto dell’anno: chiude piazza Potente e le vie circostanti per questioni di sicurezza, ambientali, di rispetto dei residenti della zona e di chi la sera vuole godersi il paese. Le vie interessate saranno oltre a piazza Potente anche via Carnesecchi, piazza Garibaldi, via della Torre, via dei Molini e via del Casentino. "Come amministrazione – spiegano dal Comune -, pensiamo sia la soluzione più opportuna per limitare i problemi derivanti dal parcheggio selvaggio che si verifica in orario serale in piazza Potente. Permetterà sempre l’ingresso dei residenti e dei titolari delle attività, garantendo una maggiore vivibilità ed attrattività di una piazza finora congestionata da auto parcheggiate al di fuori degli spazi prestabiliti, specialmente durante il periodo estivo". I residenti e i commercianti avranno diritto al rilascio di un particolare permesso per entrare e uscire dalla Ztl in qualsiasi momento della giornata, oltre al parcheggio negli stalli dedicati. Per ottenerlo è necessario compilare un moduli scaricabile online e riservato appunto a chi vive o ha un’attività commerciale nelle vie interessate dal provvedimento. La richiesta va inviata a [email protected] oppure portata negli uffici della polizia.