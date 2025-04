Via alla ripulitura del Rovigo. Tra muli e macchine hi tech

Macchine ’ragno’ in grado di operare in aree impervie, un elicottero per il trasporto dei materiali e piccole motocarriole per muoversi nei sentieri più stretti. E anche animali da soma. Sono tutti i mezzi che il Consorzio di Bonifica Medio Valdarno metterà in campo per la raccolta dei rifiuti e la conseguente bonifica della discarica di Spiagge, a Palazzuolo e la ripulitura del torrente Rovigo. L’annuncio arriva dall’assessora regionale alla Protezione Civile, Monia Monni, reduce ieri da una riunione operativa con tutti i soggetti coinvolti per coordinare i compiti. "Nel corso della riunione – spiega Monni – è stato confermato che Hera proseguirà con le operazioni di messa in sicurezza della discarica, mentre al Consorzio di Bonifica Medio Valdarno, che ringrazio per questo importante impegno, è stato affidato il compito di procedere alla raccolta dei rifiuti dispersi lungo il corso del fiume. Un intervento fondamentale – sottolinea ancora Monni – per il ripristino di un’area di grande valore paesaggistico e naturalistico". La colonna mobile della protezione civile sarà utilizzata nelle aree più facilmente accessibili dove è possibile operare in sicurezza. L’assessora Monni ringrazia tutte le volontarie e i volontari che, ancora una volta, si sono resi disponibili: "Una risorsa preziosa per la nostra comunità, sempre pronti a intervenire con impegno e generosità". Per garantire un’adeguata gestione di tutte le fasi sarà istituito un apposito tavolo di lavoro con i Comuni interessati, i soggetti attuatori e le autorità competenti.

"Si tratta di un’importante emergenza ambientale che merita la massima mobilitazione e che può avere conseguenze non solo per le comunità direttamente interessate", ha detto Paolo Masetti, presidente del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno. "Il Consorzio non si tira indietro e mette a disposizione le proprie professionalità andando ad operare anche oltre il proprio comprensorio di riferimento. Il Rovigo infatti non è un corso d’acqua in manutenzione al nostro Consorzio ma con i nostri tecnici faremo di tutto per dare il nostro contributo".