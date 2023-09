Via al restauro del ponte a Vicchio. E’ un intervento da mezzo milione

Cinquecentomila euro dal Pnrr per il restauro del ponte sul fiume Sieve in localita` Ponte a Vicchio, che fu costruito nel 1295. Gli interventi, curati dall’ufficio tecnico del Comune con la supervisione della Soprintendenza e il contributo del gruppo di volontariato "Bellezza è futuro", sono iniziati da alcune settimane, e prevedono la rimozione della vegetazione e la pulizia delle superfici, il ripristino delle porzioni di muratura mancanti, la ricostruzione delle parti lesionate, la creazione di una zanella in pietra ai lati della superficie carrabile asfaltata, il consolidamento del materiale di riempimento delle arcate del ponte e la realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione.

Negli ultimi anni la condizione del ponte si è aggravata, tanto da richiedere nel 2021 un intervento di riparazione urgente da parte del Comune, finanziato anch’esso dal Pnrr con 20mila euro, che ha consentito di alzare da 5 a 18 tonnellate la portata della struttura, fondamentale per il traffico e vitale per l’economia locale. Il ponte ha mantenuto negli anni la sua forma medievale originaria, e la sua carreggiata, larga solo 3 metri e 60, consente un solo senso di marcia. "Dopo i lavori di ripristino - spiega il consigliere delegato Fabio Cipriani - sono ora in corso le opere di restauro per riportarlo alle origini: fu il primo ponte in muratura sulla Sieve propedeutico alla edificazione del castello avvenuta poi a partire dal 1324. Si tratta di un intervento importante per tutto il Mugello".