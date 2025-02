Vezio e gli altri compagni di strada. Messa in ricordo dei senza fissa dimora e pranzo insieme ai volontari

Liliana, Jacob, Maura... Quanti nomi. Storie di un’amicizia straordinaria che si è fatta vicinanza per strada, quando è stato possibile un tetto sotto cui riposare, una vita da riprendere tra le mani, una vita comunque e sempre preziosa come quella di Vezio, senza fissa dimora che in un certo senso ha aperto una porta agli amici della Comunità di Sant’Egidio sulla periferia dell’esistenza. La Messa in memoria di Vezio richiama i senza fissa dimora amici di Sant’Egidio e di altre realtà che li sostengono domenica, alle 10,45, nella chiesa di Santa Maria dei Ricci in via del Corso. Saranno ricordati i tanti incontrati in quasi 35 anni di amicizia. Dopo la Messa, un pranzo insieme. Durante l’anno Sant’Egidio distribuisce i pasti, vestiti, coperte, in diverse zone della città: nel centro, a San Frediano, a Ponte di Mezzo e Novoli, a Brozzi e Le Piagge. Queste iniziative sono sostenute anche dalla Fondazione CR Firenze.

Michele Brancale