Vertenza Mondo Convenienza : "Il marcatempo è sul tavolo. L’azienda è disponibile a trattare"

"La questione del marcatempo è sul tavolo: Mondo Convenienza si è dichiarata disponibile alla sua introduzione. Adesso dobbiamo passare ai fatti". L’annuncio arriva direttamente dal segretario generale della Cgil di Firenze, Bernardo Marasco, che fa il punto sulla vertenza riguardante gli appalti di Mondo Convenienza, con particolare riferimento allo stato di agitazione di un gruppo di lavoratorati della Rl2 di Campi Bisenzio.

Segretario, ricapitoliamo la situazione: a Campi il 30 maggio scorso sono iniziate le proteste. Perché?

"Le ditte in appalto di Mondo Convenienza applicano un regolamento unilaterale in deroga al contratto nazionale che di fatto fornisce una busta paga che da un lato leva reddito e dall’altro lo rimette sotto forma di trasferta. Ma anche questa ha un meccanismo per cui in pratica i lavoratori vengono pagati a cottimo e a discrezione dell’azienda visto che non c’è il marcatempo".

Cosa avete fatto?

"Al tavolo regionale ci siamo posti due obiettivi: ripristinare una situazione di legalità e migliorare le condizioni dei lavoratori. Ma la Rl2 prima ha ribadito legittimo il regolamento poi agli incontri non si è mai presentata. Quindi abbiamo coinvolto direttamente Mondo Convenienza, aprendo un tavolo nazionale, con i confederali, con focus sugli appalti. Come annunciato nei giorni scorsi, il regolamento unilaterale sarà disapplicato in tutta la filiera".

E il marcatempo?

"Ai tavoli nazionali abbiamo registrato la disponibilità di Mondo Convenienza a introdurre il marcatempo, una specificità locale che porteremo al tavolo regionale del 27 settembre. Il colosso dei mobili è disponibile a trattare per la sua introduzione, quindi, ora metteremo nero su bianco questo punto, molto sentito dai lavoratori".

Per quanto riguarda l’aspetto per migliorare le condizioni dei lavoratori in appalto, a che punto siamo?

"Giovedì scorso abbiamo fatto il primo incontro tecnico per il passaggio dal contratto Multiservizi a quello della Logistica. L’armonizzazione è un’operazione che richiede tempo anche perché riguarderà tutte le ditte in appalto. Però la strada è tracciata. Ed entro la prima metà di ottobre ci ritroveremo, a livello nazionale, per il secondo step".

Resta in ballo la questione dei licenziamenti di 25 lavoratori Rl2...

"Come sindacato non abbiamo iscritti in Rl2 ma sono convinto che al tavolo regionale si possa arrivare a una soluzione anche per questo aspetto. Sinceramente penso che la competizione tra sigle sia solo controproducente per i lavoratori. La Cgil vuole risolvere la vertenza non fare polemiche".