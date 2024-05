Verso le elezioni, dibattitto acceso. Urbanistica e sicurezza i temi caldi

Si scaldano i motori, in vista del confronto organizzato de La Nazione tra i candidati a sindaco e previsto martedì 28 alle ore 21 al teatro Aurora. E il dibattito cittadino va avanti fra dichiarazioni e appuntamenti che coinvolgono le varie liste in campo. Sul fronte Sereni, Lorenzo Vignozzi (M5S) ha delineato i contorni del sostegno del movimento alla coalizione di centrosinistra. "Nell’intesa col Pd, avallata dal livello nazionale del movimento – ha detto – abbiamo chiesto lo stop al consumo del suolo per le nuove progettualità in città e una maggiore efficienza amministrativa per dare servizi ai cittadini. Sull’impiantistica sportiva, il completamento del campo di San giusto e l’utilizzo dell’impianto del Vingone per il rugby". Avs intanto ha organizzato per lunedì alle 21 un incontro alla casa del popolo di Casellina con la deputata Elisabetta Piccolotti e la candidata alle europee Marilena Grassadonia. Sul fronte del centrodestra, Claudio Gemelli domani alle 15 accompagnerà la sottosegretaria all’interno Wanda Ferro per una carrellata sulla sicurezza, tema centrale della sua campagna elettorale. Enzo Bellocci (Pci) ha dato appuntamento il 3 giugno al circolo del Vingone per il secondo dei suoi eventi elettorali, mentre Bellosi (Scandicci civica) ha ricevuto l’endorsement di Erika Franchi, ex consigliera di An e Pdl, che ha chiamato a raccolta l’elettorato cittadino. "Giovanni ci rappresenta – ha detto - rappresenta tutti noi, rappresenta chi ha voglia di cambiamento vero e concreto, rappresenta coloro i quali sono nauseati dagli slogan, ma vogliono attenzione, fatti, vogliono essere rispettati e considerati. Vogliono dignità da chi amministra".