Verso le elezioni. Conto alla rovescia per formare le liste

Ultimi giorni per formare le liste elettorali. La presentazione dei candidati delle varie coalizioni è fissata per il 9 maggio, a un mese dalle amministrative. Il Pd sta lavorando sui nomi, tra i candidati ci sarebbero anche gli ex assessori Andrea Anichini e Gianni Borgi, l’attuale presidente del consiglio, Loretta Lazzeri, l’ex segretario Daniele Lanini. C’è attesa anche per capire chi siano i candidati della lista che porta il nome di Claudia Sereni, che ha come capolista Salvatore Saltarello. Per Azione, il capolista dovrebbe essere l’imprenditore Niccolò Lari. Per Avs probabile discesa in campo di Marco Becattini e Massimo Dreucci come capolista, ma tra le ipotesi ci sarebbe anche quella dello storico rappresentante di Rc, Francesco Mencaraglia. Sul fronte centrodestra, con Claudio Gemelli che corre per la poltrona di sindaco, FdI schiererà tra i candidati l’ex Ds Marialuisa Dipalo, mentre sulla Lega si registra il passaggio di Luca Carti, arrivato da Forza Italia, dove il coordinatore Piergiorgio Finocchietti è al lavoro per la lista dei nomi.

Sul fronte della lista civica, c’è ancora da fare chiarezza su quante liste sosterranno il candidato sindaco Giovanni Bellosi. Tra gli altri Claudio Raspollini, Fabiana Fulici e Massimiliano Tognetti, Enrico Meriggi, il blocco di Italia Viva con Alberico Porfido, Ilaria Capano, Stefano Pacinotti, e + Europa con Bencini.