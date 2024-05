Verso le amministrative. Tutti gli appuntamenti dei candidati sindaco

Anche il candidato del centrodestra ha il suo comitato elettorale. Sarà inaugurato oggi alle 10,30 in via Dante 20 nella zona di piazza Matteotti, il comitato di Claudio Gemelli. Sarà presente anche il candidato alle elezioni europee di Fratelli d’Italia, Francesco Torselli, oltre agli esponenti locali degli altri partiti della coalizione. Gemelli e gli alleati dalla prossima settimana cominceranno un giro nei quartieri per affrontare le varie problematiche delle aree direttamente coi cittadini. Sul fronte centrosinistra, oggi alle 16.30 Claudia Sereni sarà in piazza Brunelleschi a Vingone per un altro dei suoi incontri tematici. Il titolo è ‘Politica per le famiglie’ (scuola, welfare, cultura, sicurezza, associazionismo), alla presenza di Isabella Conti, sindaca di San Lazzaro di Savena. Per partecipare 350.1988247. Bellosi terzo candidato, ha invece avuto un vero e proprio bagno di folla ieri al mercato, in vista del suo primo incontro sui territorio che si terrà a Casellina martedì prossimo dalle 9 alle 11 tra via Frazzi e via Pestalozzi. Al lavoro anche il Partito Comunista, che sta raccogliendo le firme per presentare una propria lista con Enzo Bellocci candidato a sindaco. L’obiettivo di raggiungere le sottoscrizioni necessarie per esserci, ha confermato Bellocci ieri mattina, sarebbe praticamente raggiunto.