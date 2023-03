Verso l’8 marzo: l’esempio delle donne e il coraggio di Frida

Ampio e vario il calendario di iniziative promosse dal Comune di Sesto per la celebrazione l’8 marzo. Il via già ieri,ma si proseguirà fino al 28 marzo con la collaborazione di associazioni e altre realtà locali. Martedì 7 alle 17,30 alla biblioteca Ragionieri è in calendario il reading "Frida Kahlo, il coraggio di essere se stessa" a cura del Gruppo Leggere insieme in collaborazione con lo Spi-Cgil. Il giorno dopo, alle 21, la Casa del popolo di Quinto alto ospiterà la serata musicale e reading letterario "Con le sue parole - L’amore la vita, i sogni, le speranze, le passioni… raccontate dalle donne" con una performance del gruppo Memoranda e contributi musicali delle allieve ed allievi della scuola di musica Bruno Bartoletti di Sesto. Sabato 11 alle 16, invece, alla Libreria Rinascita in programma l’incontro "Ester e le altre – Un secolo di Sesto al femminile" seguito da una passeggiata nel centro cittadino e un brindisi finale. Programma completo sul sito Internet e sui canali social del Comune.