Verso il voto Scaletti, Canino, Luchi. Ecco le liste di supporto ai candidati

di Daniela Giovannetti

Tre liste, ognuna di sedici nomi, per tre candidati in corsa alla poltrona di primo cittadino di Fiesole, così come accade dal amministrative del 2009, quando gli aspiranti sindaco invece furono ben sei. Dopo la rinuncia al terzo mandato, Anna Ravoni prova a passare il testimone a Renzo Luchi, fondatore e attuale presidente dell’associazione Cittadini per Fiesole, rimettendo in campo una lista civica in purezza, senza alcun partito. Il centro sinistra gioca l’asso Cristina Scaletti, ricercatrice e medico epidemiologico, nonché ex assessore all’ambiente di Palazzo Vecchio e regionale al turismo.

Per il centro destra, dopo alcune titubanze, arriva Edoardo Canino, luogotenente dei carabinieri. Di seguito le liste a supporto dei singoli candidati, presentate secondo l’ordine sorteggiato per la scheda elettorale

CRISTINA SCALETTI

La candidatura è civica ma c’è anche tanto Pd. A cominciare dal capolista Tommaso Manzini, il segretario Cosimo Latini o Andrea Cammelli, che nel 2014 era stato candidato sindaco per il centrosinistra dopo aver battuto alle primarie l’ingegnere (area socialista) Alessandro Casali, che oggi torna in lista come "civico".

Si presenta come civico anche Francesco Sottili , ex assessore nella prima giunta Ravoni. Senza bandiera anche Giordana Salti, Fabrizio Baroncini, Mariano Mozzi e la candidata più giovane: Margherita Fioravanti, 27 anni insegnante di scienze motorie e arbitro di calcio. E poi ancora partiti con Iv (Massimo Nesi Lucia Taddei) e Marta Ghedina Brenna di Ecolò.

EDOARDO CANINO

Corre per FdI, Lega e FI. Capolista è Alessandra Gallego Bressan di FdI, ex candidata sindaco, consigliera comunale uscente e attuale consigliere in Città metropolitana.

Volti noti anche Andrea Bandelli e Giuseppe Campo della Lega e Sandro Monnetti, storico coordinatore locale FdI. Gli altri in lista sono Stegagnini Maria Luisa, Guiggiani Monica, Allegrozzi Marco, Aglietti Anna, Becattini Marco, Targioni Stefano, Mastrella Luca, Facchini Luca, Resia Leonardo, Pugi Alessandro, Squicciarino Rebecca, Vespertini Cammilli Lucia.

RENZO LUCHI

Undici debuttanti e cinque consiglieri uscenti compongono la lista di Renzo Luchi. Tra questi il veterano e capogruppo, David Tanganelli, alla sua terza candidatura, Federica Luti (socia fondatrice del Distretto biologico), Lorenzo Ferroni, già consigliere dal 2014 al 2019, Simona Balzani, Fabiola Falli e Matteo Rimi degli Artisti Fiesolani.

Vena artistica presente anche in Giulia Butera, (figlia dello sculture Enzo Butera) e la ventisettenne Giulia La Barbera. In campo anche l’ingegnere biomedico Marco Ciardi Duprè, discendente dello scultore Giovanni Duprè. Il decano della lista è l’architetto Massimo Novelli (classi 1954), consigliere degli Artisti Fiesolani e membro dell’Osservatorio Rifiuti.