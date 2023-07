‘Versanti’, letture in cammino Le poesie di Campana sui crinali

L’Alto Mugello sta ospitando un evento letterariooriginale, un festival itinerante di lettura dell’Appennino. Si chiama "Versanti" e prevede quattro diverse tappe, con un duplice scopo: da una parte la promozione della lettura, e quest’anno in particolare della poesia, dall’altra la valorizzazione dei bellissimi ambienti naturali toccati dal festival. Il festival è co-finanziato da Regione Toscana e Sistema documentario integrato Mugello-Montagna Fiorentina che raccoglie tutte le biblioteche comunali dell’area. Si è iniziato lo scorso fine settimana a Razzuolo col festival "Foglia Tonda" e ora "Versanti", oggi e domani, approda a Palazzuolo. Il 22 luglio sarà a Marradi, e infine il 13 e 20 agosto a Firenzuola. Partecipano varie associazioni locali, da Foglia Tonda a Palazzuolo per le Arti, dall’associazione Pier Giuseppe Sozzi di Firenzuola al Centro Studi Campaniani di Marradi, coordinati dalla Cooperativa di Comunità "La Cia-Cultura innovazione ambiente". Il programma prevede incontri con autori, passeggiate, letture e reading: oggi a Palazzuolo si terrà "Nidi di versi", laboratorio di poesia creativa per bambini e domani pomeriggio, ritrovo in piazza Strigelli, una passeggiata con letture poetiche in direzione Castellaccio, una camminata di circa due ore.

La prossima settimana a Marradi passeggiata letteraria tra Campigno e Farfareta sulle tracce di Dino Campana, guidata dal poeta ed escursionista Emiliano Cribari. Nel pomeriggio lo stesso Cribari presenterà il proprio libro dedicato a Campana, Silvano Salvadori racconterà aneddoti campignesi, con un reading poetico-musicale del Duo Chiari e letture dei Canti Orfici con Walter Scarpi. L’ultimo capitolo di "Versanti" a Firenzuola, nelle domeniche 13 e 20 agosto, prima con "Donne e streghe dell’Appennino", insieme a Roberta Vezzosi, e il 20 con la passeggiata poetica da Albignano al passo della Faggiola, accompagnati dalle poesie di Vezzosi.

Paolo Guidotti