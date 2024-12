Vernacolo, prosa e tradizioni: gli show in salsa ’toscana’

Vernacolo elegante, prosa e spettacoli legati alla tradizione: ecco le proposte per la sera del 31 dicembre. Al teatro Le Laudi (via Leonardo da Vinci) riflettori puntati su ’L’acqua cheta’, testo immortale della letteratura teatrale nazionale qui proposto dalla compagnia Namastè per la regia originale di Beppe Ghiglioni e con la gentile partecipazione di Remo Masini. Il 31 dicembre la commedia musicale di Augusto Novelli va in scena alle 21,30 (repliche il 4,5 e 6 gennaio). Il Teatro Lumière (via di Ripoli) il 31 dicembre (ore 22) spazio al celebre ’Il fantasma di Canterville’ per la regia Paola Tanda e Maurizio Del Buffa. La compagnia stabile del Lumière porta in scena questo spettacolo ispirato al racconto di Oscar Wilde, con il collaudato format della parodia, rileggendolo in tono scherzoso e musicale, attraverso le canzoni più note del nostro tempo. Repliche il 10 e 11 gennaio (ore 20,45), 12 gennaio (ore 16,45). Al Teatro Reims, per San Silvestro (ore 21) si alza il sipario su ’Toccata e fuga’, brillante commedia degli equivoci, dove due coppie di amici si intrecciano in tradimenti e inganni, per la regia di Gianluca Pacini. Lo spettacolo della compagnia ’Ncp Città di Firenze’ sarà replicato il 4 e 11 gennaio (ore 21), il 5, 6 e 12 gennaio (ore 17).

Al Teatro di Ponte a Ema (via Chiantigiana 113) martedì sera (ore 21,30) torna in scena a grande richiesta l’esilarante ’6 Ladre pe’ i’ colpo del secolo’ dei Pinguini Theater, liberamente ispirato al celebre racconto di William Arthur Rose, adattamento e regia di Pietro Venè.

Oggi (ore 16,30) e per l’ultimo dell’anno all’Sms Nave a Rovezzano (via Villamagna 111) la Compagnia La Nave, diretta da Valerio Ranfagni, propone la divertente commedia ‘Spogliarello in casa Bianchi’ che si svolge in un condominio nel rione di San Niccolò. Emozioni, battute e colpi di scena si uniscono per far trascorrere al pubblico due ore in allegria. Repliche i sabati alle 21,30 e le domeniche e festivi alle 16,30 nei mesi di gennaio, febbraio e marzo (prenotazioni: 3336633717).

Sempre il vernacolo protagonista al Teatro Nuovo Sentiero (via delle Panche) per un ultimo dell’anno in allegria con la pirotecnica commedia ’A Villa Arzilla, l’amore squilla’, scritto e diretto da Sandra Ballerini (info: 3383663526).

