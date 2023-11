Vergogna senza fine. Finestrini sfondati e saccheggi alle auto. Forze dell’ordine al lavoro

Nemmeno la tragedia del cataclisma ferma l’avidità dei ladri. In diversi, tra coloro che hanno avuto la macchina inondata dalla melma mefitica ed erano riusciti a portarla in salvo nelle strade rimaste asciutte, si sono ritrovati pure l’amara sorpresa dell’abitacolo visitati e rovistati. Tra i punti colpiti dagli sciacalli via Tesi a Campi e il ponte a San Piero. A facilitare il lavoro ai criminali il fatto che molti tra i danneggiati avevano lasciato le portiere e bauli aperti per ventilare affinché non marcissero le tappezzerie. Ma gli sciacalli non si sono peritati neppure a forzare alcune di quelle che trovavano chiuse per arraffare ciò che trovavano, anche oggetti di poco valore. Ma oltre all’avidità, ci si è messa anche la cattiveria, la malignità di divertirsi a infierire: c’è persino chi si è trovato l’automobile rigata con le chiavi, forse perché nell’emergenza i veicoli sono stati parcheggiati un po’ alla rinfusa, dove si trovava uno spazio libero al sicuro, su marciapiedi e spartitraffico, sulle strisce e agli incroci; o forse, ancor peggio, per puro dispetto. Ma non è finita: segnalazioni giungono anche da Seano, dove chi aveva dovuto abbandonare in fretta la casa, se l’è trovata messa a soqquadro. Sui gruppi Whatsapp locali è montata la legittima rabbia e lo sdegno verso chi si è approfittato di un momento di dolore e fragilità in barba a qualsiasi morale e si invocano controlli serrati. In zona sono attive le squadre antisciacallaggio delle forze dell’ordine.

Carlo Casini