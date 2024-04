Verde pubblico. Le proposte di Carovani

Si giocherà anche sulla questione "verde urbano" la competizione per le prossime amministrative a Calenzano. Sul tema, particolarmente sentito, la coalizione Civica Progressista che sostiene il candidato sindaco Giuseppe Carovani (nella foto) lancia una serie di proposte concrete: quelle, ad esempio, di rivedere la gestione e la manutenzione del verde pubblico, cercando anche in fase di bando e/o contratto di appalto di inserire parametri che permettano di innalzare il livello generale di manutenzione, selezionando aziende qualificate e di implementare le aree di forestazione nel territorio urbanizzato, in particolare nei pressi dell’autostrada e in prossimità del centro cittadino. Sempre in questa chiave la necessità, secondo la coalizione, è quella di tutelare gli alberi attraverso un costante monitoraggio e cura superando anche "gli interventi massivi di abbattimenti di piante ad alto fusto". L’inversione di rotta dovrebbe riguardare pure il miglioramento "delle manutenzioni dei prati, delle siepi e delle aiuole anche con una seppur parziale re-internalizzazione del servizio, assumendo di figure che integrino e verifichino il lavoro svolto dalle imprese appaltatrici".