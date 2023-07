Paura nella notte, ventenne seguita e buttata a terra. Gruppo di giovani mette in fuga l’aggressore

Firenze, 8 luglio 2023 – Le urla disperate hanno raggiunto un gruppo di giovani nelle vicinanze, così una ragazza di vent’anni è riuscita a scampare a un’aggressione. E’ accaduto in via caccini, nella zona di Careggi, dove, intorno alle una della scorsa notte, pare che la giovane, da poco scesa dal tram, sia stata avvicinata da uno sconosciuto che le ha chiesto informazioni. Fin qui nulla di strano. Dopo però, secondo la ricostruzione della polizia che sta indagando sulla vicenda, lo stesso uomo avrebbe seguito e aggredito la ragazza. Non risultano chiari i motivi del gesto, ma la polizia ritiene che verosimilmente abbia agito lo stesso uomo con cui la 20enne avrebbe parlato pochi attimi prima. La giovane ha cominciato a gridare e le sua urla hanno subito richiamato l'attenzione di alcuni giovani che avrebbero messo in fuga l'autore dell'aggressore. Nella circostanza la giovane fiorentina è finita a terra riportando contusioni.