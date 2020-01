Firenze, 5 gennaio 2020 - Un anno con i nostri lettori. Dodici mesi insieme ai cittadini di Toscana, Umbria e Liguria. Per il secondo anno consecutivo il giornale ha deciso di omaggiare tutti – quale dono di inizio anno – con un bellissimo calendario celebrativo della storia de La Nazione . Un calendario che i nostri lettori potranno ricevere in abbinamento gratuito con il quotidiano venerdì 10 gennaio . Un calendario da appendere alla parete dell’ufficio o in casa e vivere lo scorrere del 2020 insieme al vostro giornale preferito. Un pezzo da collezione che racconta la storia moderna attraverso 12 prime pagine di alcuni dei fatti che hanno cambiato il nostro passato più o meno recente. Un prodotto editoriale di altissimo livello, realizzato grazie alla preziosa collaborazione della Federazione Toscana delle Bcc, per rimanere nelle case dei toscani, degli umbri e dei liguri, tutti i giorni del 2020.

Ogni mese del prossimo anno, ne ricorderà uno analogo del passato. L’immagine di gennaio riprodurrà la prima pagina dedicata al viaggio di Paolo VI in Terrasanta nel 1964, la prima volta di un Papa in quei luoghi; febbraio si soffermerà sulla guerra degli Stati Uniti in Vietnam (datata 1965). Ai tre Oscar vinti da Roberto Benigni con il film ‘La vita è bella’ - il 22 marzo del 1999 - sarà dedicata una pagina e il relativo mese del calendario, mentre aprile riferirà dell’omicidio del piccolo Tommy, rapito e ucciso nel febbraio del 2006. L’assassinio del giudice Falcone (oltre alla moglie e alla scorta) da parte della mafia, datato 1992, sarà il tema del mese di maggio, mentre per quello successivo, la prima pagina sarà di altrettanto impatto emotivo con l’entrata in guerra dell’Italia contro la Gran Bretagna e la Francia a giugno del 1940. La prima pagina di luglio è una delle più riprodotte, ovvero quella della proma volta dell’uomo sulla luna. Agosto invece vedrà sfortunata protagonista l’attrice Marylin Monroe con il suo suicidio-choc avvenuto il 5 agosto del 1962. Il mese successivo le tragiche immagini del tremendo sisma che colpì l’Umbria e le Marche il 25 settembre del 1997, mentre ottobre il mirino si sposterà sull’economia con il tracollo delle borse mondiali il giorno di lunedì 6 del 2008. L’inizio della crisi che, per certi aspetti, ci portiamo ancora dietro. Il crollo del muro di Berlino, datato 1989, sarà l’immagine del mese di novembre, mentre la chiusura - ovvero dicembre - lancerà un messaggio di speranza con le ronde della carità in azione contro il grande freddo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata