Firenze ad alta velocità, folli corse registrate sulle strade: 119 km/h sul Ponte all’Indiano

Firenze, 29 gennaio 2024 – A 119 km/h sul Ponte all’Indiano, a 98 km/h in via Senese, a 110 km/h sul Lungarno Aldo Moro. Sono solo alcune delle folli velocità registrate sulle strade a Firenze. È la campagna sulla sicurezza stradale che il sindaco Dario Nardella ha lanciato sui social. Alcune foto con le velocità fotografate sulle principali vie della città.

"A causa di velocità e distrazione a Firenze – scrive il sindaco – nel 2023 sono morte 15 persone e 2913 sono state ferite. La strada è di tutti e per tutti deve essere un luogo più sicuro. Attivare ogni misura per ridurre la velocità ed evitare morti e feriti sulle strade non è un’opzione ma un dovere”.

"Firenze non è un autodromo. Fuori da queste aree i limiti sono più alti, vengono sforati con dei picchi che sono impressionanti. I viali a volte sono usati come la pista di autodromo e non solo di notte. Questo significa che bisogna tenere l'attenzione alta. Le cause di incidenti mortali e di feriti sono la velocità e la distrazione”, ha sottolineato il sindaco a margine della seduta del Consiglio comunale. “Quella dei 30 km/h non è una battaglia ideologica, non può essere ridicolizzata dalla destra e della Lega - ha aggiunto -. Qui si parla di vite umane. In questo bilancio c'è un investimento in più come ha chiesto Iv in Consiglio comunale più volte sugli interventi sulla sicurezza stradale”.