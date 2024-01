Firenze, traffico bloccato nella zona di Ponte all’Indiano. Colpa di un incidente

Firenze, 29 gennaio 2024 – Un incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi, 29 gennaio, ha creato caos e rallentamenti in tutta la zona di Firenze Nord. La zona di Ponte all’Indiano è rimasta a lungo bloccata alla circolazione, con lunghe code e tempi di percorrenza estremamente dilatati.

Diversi automobilisti hanno segnalato le code sui social, lamentandosi del traffico e dei problemi costanti che si verificano con frequenza periodica. La situazione è aggravata da un restringimento di carreggiata verso la zona di Firenze aeroporto e dal fatto che lo scontro sia avvenuto nell’ora di punta.

In base a quanto appreso, l’incidente non ha causato feriti gravi, ma tanto è bastato per creare un imbuto con le conseguenti code. Non soltanto Ponte all’Indiano è rimasto bloccato, ma anche le strade limitrofe.