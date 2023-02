Velocar spietati Multe boom In un anno 586mila sanzioni Sette volte di più che nel 2021

di Emanuele Baldi Nel 2022 gli autovelox fiorentini – ’rinforzati’ dagli implacabili velocar di ultima generazione capaci di calcolare la velocità prendendo in esame un tratto stradale di una trentina di metri – hanno elevato qualcosa come 586.739 contravvenzioni. Un numero impressionante se si pensa che in tutto il 2021 le multe degli apparecchi installati da Palazzo Vecchio nel territorio comunale si erano fermate a 81.135. In sostanza le sanzioni sono, passateci il termine non bellissimo, settuplicate. Insomma aumentate di sette volte. Con buona pace dei portafogli dei fiorentini. Il dato emerge dal report degli ultimi quattro mesi dell’anno contenuto in una risposta scritta degli uffici comunali al consigliere di Forza Italia Mario Razzanelli e certifica come dal 1° settembre al 31 dicembre 2022 siano state elevate 190.040 multe che sommate alle 396.699 dei primi otto mesi dell’anno arrivano appunto a sfiorare quota seicentomila ovvero quasi il doppio degli abitanti di Firenze. L’apporto dei nuovi velocar – installati sul viadotto Marco Polo (ponte di Varlungo) sia in ingresso che in uscita città, nel viale XI agosto e in viale Etruria direzione Fi–PI-Li (il più spietato con oltre 160mila ’flash’) – è a conti fatti decisivo nel determinare la cifra monstre delle multe...