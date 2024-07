Veicoli a ricarica elettrica: "Mancano le colonnine. Serve un piano specifico"

"Il Comune predisponga un piano specifico per la ricarica dei veicoli elettrici". È la richiesta contenuta nella mozione presentata da Giovanni Bellosi (primo firmatario) e dai consigliere Pacinotti, Mugnaioni e Grassi di Scandicci Civica. Nell’atto, che sarà discusso nel prossimo Consiglio, si invita la giunta a "promuovere un piano di installazioni di colonnine di ricarica elettrica tale da coprire l’intero territorio comunale, con l’obiettivo di soddisfare l’effettivo fabbisogno e consentire così l’uso di auto elettriche o ibride da parte dei cittadini di Scandicci". In particolare la richiesta è quella di "prevedere, nel corso della consiliatura, l’installazione di almeno 50 punti di ricarica per autoveicoli elettrici, suddivisi equamente fra i vari quartieri di Scandicci e posizionandoli in luoghi accessibili per tutti in modo da portare il rapporto fra abitanti e punti di ricarica di veicoli elettrici del Comune almeno all’attuale livello della media europea". Le difficoltà che i proprietari di veicoli elettrici hanno, nel trovare punti di ricarica, non è nuova. Fa eccezione chi può ricaricare in garage o nel posto auto privato: il costo dell’energia per uso domestico è fra l’altro più basso, mentre lo svantaggio è che ci vuole più tempo. Una wallbox con potenza da 3,7kW a 7,4kW può impiegare dalle 5 alle 12 ore per una ricarica completa. Nel caso della ricarica pubblica il costo dipende dalla tipologia delle colonnine.