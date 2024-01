Variante, ultimi passi: "Entro febbraio i lavori"

Sulle note di "The final countdown" degli Europe, che ha usato come colonna sonora di un breve video riassuntivo, il sindaco Francesco Casini ha effettuato l’ennesimo sopralluogo sui cantieri per la Variante di Grassina, accompagnato dai responsabili della ditta incaricata della realizzazione dell’infrastruttura, la Rosi Leopoldo, e dai tecnici del Comune di Bagno a Ripoli e della Città Metropolitana.

"Entro la prima settimana di febbraio le gru entreranno in azione al borro delle argille – annuncia Casini -. Vorremmo fare un varo aperto ai cittadini, per far vedere a tutti a che punto siamo dopo sessanta anni di attesa: si parla della variante dall’epoca del governo Fanfani".

Ma tra burocrazia, fallimenti, revoche di appalti e magagne varie, gli anni sono passati. Ora ci siamo davvero, assicura il primo cittadino, e comincia il conto alla rovescia per poter percorrere i sette chilometri che uniranno Ponte a Niccheri con l’Ugolino bypassando l’abitato di Grassina e togliendo dunque dalla strada principale della frazione il flusso dei pendolari del Chianti.

Le gallerie sono strutturalmente già completate, garantisce Casini, e la fine dei lavori è prevista per ottobre, ma già in questa primavera "potremo aprire alcune rotonde come quella a Ghiacciaia".

E conta di farlo lui stesso, prima della fine del suo secondo e ultimo mandato da primo cittadino.

"Voglio percorrere la variante con la fascia da sindaco, anche a costo che non sia ancora asfaltata!" promette.

Ricorda le difficoltà vissute in questi dieci anni da sindaco proprio legate alla realizzazione dell’infrastruttura.

"Abbiamo dovuto gestire una situazione difficile: sapete tutti come è andata a finire con la prima ditta. Abbiamo fatto di tutto per portare l’opera fuori dal pantano, trovando una ditta seria che porterà a termine l’opera. It’s the final countdown!" , conclude il sindaco di Bagno a Ripoli, Francesco Casini.

Manuela Plastina