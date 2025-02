Variante di Grassina. Ecco i lavori per la rotonda

In meno di un mese, partiranno i lavori per la rotonda di innesto alla Variante di Grassina. Le acque si stanno smuovendo velocemente dopo anni di palude stagnante per realizzare finalmente i sette chilometri di collegamento tra Ponte a Niccheri e l’Ugolino, bypassando l’abitato di Grassina. Ieri mattina il sindaco Francesco Pignotti, l’assessore alle grandi opere Paolo Frezzi e i tecnici si sono riuniti attorno a un tavolo per fare il punto della situazione dell’infrastruttura attesa da più di 40 anni, arenatasi più volte tra burocrazie e problemi, ma ora – scongiuri a parte – in piena corsa. Iniziano ad esserci anche delle date, anche se il sindaco ancora una volta, sempre per motivi scaramantici, non vuole sbilanciarsi.

Intanto, annuncia, "nella seconda metà di marzo a Ponte a Niccheri cominciano finalmente i lavori per la rotonda di innesto alla Variante. Quanto prima daremo tutte le indicazioni su come cambierà la viabilità durante la sua realizzazione e vedremo con i cittadini il progetto che ha accolto molte delle nostre richieste nate in seguito all’ascolto e al confronto con i residenti: lo abbiamo promesso durante l’assemblea pubblica e lo manterremo". Nel progetto sono comprese anche richieste precise sulla sistemazione delle aree verdi con numerose nuove alberature e arbusti.

"È prossima a partire anche l’asfaltatura del tracciato del primo lotto – annuncia ancora Pignotti –: è questione di un paio di settimane". Una volta finiti questi lavori, verrà realizzata una nuova strada di accesso all’area di Belmonte, zona particolarmente affollata di persone e auto, dato che ospita l’impianto sportivo, le scuole, la biblioteca e il nuovo polo nido-infanzia in fase di costruzione.

Attualmente è accessibile da una sola strada stretta dalla via principale che unisce Ponte a Niccheri ad Antella. "Abbiamo chiesto ed ottenuto che venga realizzata una nuova via di accesso direttamente dal viale alberato di Grassina". Grazie ai 9,5 milioni reperiti a inizio mandato con il finanziamento della Regione Toscana, "i lavori per il secondo lotto inizieranno contestualmente all’inaugurazione del primo. Un risultato davvero fondamentale che abbiamo reso concreto", loda la propria amministrazione il sindaco Pignotti, che appunto non vuole sbilanciarsi, ma "dopo decenni la Variante è davvero vicina" sottolinea.