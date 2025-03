Vannacci su Pianigiani: "Attacco inaccettabile"

"Il sindaco invece di ringraziare i carabinieri, li critica e li delegittima pubblicamente". L’eurodeputato della Lega Roberto Vannacci critica Valerio Pianigiani: su Facebook lo accusa di aver avuto "il coraggio di definire l’operato dell’Arma un "accanimento" sui circoli del territorio. Un attacco inaccettabile a chi ogni giorno rischia la vita per la nostra sicurezza". Sotto accusa le parole di Pianigiani a novembre all’Mcl Ponterosso, per le quali l’opposizione comunale ha chiesto le dimissioni, respinte dal sindaco perché "le mie parole sono state strumentalizzate". "Rispetto per i nostri uomini in divisa – tuona Vannacci -. Basta con questa sinistra che insulta i nostri militari". Apprezza l’intervento, il capogruppo comunale di Alleanza Civica Silvio Pittori: "L’audio dell’intervento ha inchiodato il sindaco alle proprie responsabilità".