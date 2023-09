Vandalizzazione autovelox a Borgo San Lorenzo: il sindaco: "Sei un imbecille"

Sabato sera, nella zona di Rimorelli SS. Crocifisso in molti hanno avvertito un forte boato: forse un grosso petardo, che ha mandato in frantumi i vetri dell’autovelox posto sulla destra – entrando verso Borgo – in via Caiani. L’apparecchio era stato collocato di recente, a poca distanza di un altro, nel senso di marcia inverso, in una strada di entratauscita dal capoluogo molto trafficata, su cui affacciano esercizi commerciali, il campo sportivo, le piscine e le due scuole superiori. Il sindaco è infuriato: "Se è una goliardata, sei solo un imbecille – ha scritto su Facebook Omoboni – perché hai fatto un danno che dovremo ripagare. Se lo hai fatto perché sei contrario a strumenti che controllano la velocità e possono salvare la vita o evitare incidenti sei un imbecille criminale. Qualche testimone lo abbiamo già trovato, ma vorrei davvero capire perché si arriva a fare una cosa così".