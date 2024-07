Vandalizzata con vernice la terrazza della Repubblica a Viareggio

Viareggio (Lucca), 3 luglio 2024 - Vandali in azione sulla terrazza della Repubblica a Viareggio (Lucca), con vernice rossa e nera ignoti hanno imbrattato la pavimentazione rifatta recentemente ed inaugurata appena due anni fa da parte dell'Amministrazione comunale. Le scritte rinvenute si trovano all'altezza del bagno Genova. Vergati simboli, sigle contro le forze dell'ordine, ma anche dichiarazioni d'amore e altre frasi, come "Bianca zingaria", e anche una firma "Ramon", il sospetto è che possa trattarsi di giovanissimi. Sul posto per le indagini la polizia municipale per cercare di individuare gli autori del gesto vandalico. I nomi con i quali si sono firmati sulla pavimentazione potranno essere utili agli agenti per individuare gli autori. "Ripuliremo tutto quanto prima e procederemo per trovare i responsabili", sottolinea il vice sindaco Valter Alberici.