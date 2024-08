Vandali al giardino di Lungarno del Tempio, deturpata la lapide dedicata a Caponnetto

Firenze, 18 agosto 2024 – Vandalizzata nella notte la lapide dedicata ad Antonino Caponnetto che si trova nel giardino di Lungarno del Tempio dedicato al giudice antimafia.

“Atto vandalico mirato - ha detto il presidente della fondazione Caponnetto, Salvatore Calleri - la situazione negli ultimi mesi qui al giardino è peggiorata in modo repentino; si sono registrati episodi di pestaggio con regolamenti di conti oltre a molestie sessuali. Il giardino Caponnetto non merita questo. È necessario riprendere il controllo del territorio. La Fondazione Antonino Caponnetto non tollererà in alcun modo tale situazione è chiede alle istituzioni di intervenire prontamente”.

E probabilmente proprio per le continue denunce dell’associazione che questa notte qualcuno deve aver pensato di fargliela pagare con un gesto simbolico: spezzare in due la lapide che ricorda l’impegno del giudice che fondò il pool antimafia e fu protagonista della lotta alla criminalità organizzata.

Fabrizio Morviducci