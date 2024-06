Vandali in azione. Danneggiati i motorini in piazza Gramsci

Vandali in azione in piazza Gramsci, devastano i motorini in sosta. La segnalazione è arrivata da uno dei residenti della zona che ha trovato il suo mezzo a due ruote pesantemente danneggiato. Il fatto è successo nella prima mattina del 19 giugno. Scooter e motocicli erano regolarmente parcheggiati negli stalli previsti su pubblica via. "L’altra mattina – racconta ancora il nostro lettore – abbiamo trovato una situazione assurda. Ad alcuni motorini avevano tagliato il condotto idraulico dei freni, ad altri il cavo di ricarica della batteria. I mezzi erano parcheggiati correttamente, molti di noi che hanno avuto il mezzo danneggiato, sono andati a fare denuncia ai carabinieri per quello che è successo".

I motorini vandalizzati saranno riparati, ma il taglio del condotto idraulico dei freni è un danneggiamento piuttosto problematico perché, non essendo così evidente (si tratta di un tubo di gomma di diametro ridotto che veicola olio alle pinze dell’impianto frenante) rischia di non essere visto dai proprietari dei mezzi con conseguenze disastrose alla prima frenata.

La richiesta dei residenti è incrementare il livello di sicurezza in questa zona, anche utilizzando telecamere intelligenti da installare in posizione ‘strategica’.