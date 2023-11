Vandali a Vingone. Assalto a piazza Volta distrutte le poltroncine

Vandali in piazza Volta al Vingone, distrutte le poltroncine lasciate dai cittadini nei giardinetti comunali. I danni sono stati scoperti ieri mattina dai residenti che hanno trovato lo scempio. Da tempo i cittadini avevano messo delle sedie in plastica accanto alle panchine per stare insieme, chiacchierare. Qualcuno nella notte ha pensato bene di intervenire e spaccare tutto, lasciando le sedie in pezzi a terra. La storia è emersa grazie alla denuncia di alcuni scandiccesi sui social network. Di certo non è stato un gran bel gesto, danneggiare delle sedie che servivano solo a far passare un po’ di tempo insieme a chi vive in questo quadrante del Vingone dove mancano luoghi di socializzazione.