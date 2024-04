Vallina, il doppio ponte è più vicino: "Ora una conferenza dei servizi"

Fiesole conferma il suo parere favorevole alla costruzione della variante di Vallina con il doppio ponte sull’Arno. Lo ha fatto attraverso il consiglio comunale, che ha approvato con voto unanime la delibera di presa d’atto del progetto in vista della Conferenza dei servizi, che prossimamente tornerà ad occuparsi della realizzazione dell’importante infrastruttura viaria con l’obiettivo di ripartire il prossimo anno.

La delibera in merito è stata inserita all’ultimo tuffo nell’ordine del giorno nella seduta di giovedì, l’ultima di questa amministrazione che prima di congedarsi ha così confermato il suo impegno a sostegno dell’opera della quale, fra stop e go, si parla dal 2003. "Sono contenta che si metta un punto fermo sul doppio ponte per poter partecipare alla Conferenza dei Servizi tra gli Enti interessati e procedere verso la definizione e l’avvio dei lavori per la realizzazione di un’opera fondamentale per tutta la valle - ha detto il sindaco di Fiesole Anna Ravoni- Sul versante fiesolano, ne beneficeranno dalle Sieci a Girone. La costruzione permetterà infatti di declassare la via Aretina e questo passaggio consentirà all’amministrazione comunale di adottare provvedimenti di limitazione al transito dei mezzi pensanti e di contenere la velocità, provvedimenti che non possiamo fare se la strada è una Statale".

Si tratta di provvedimenti richiesti da tempo dagli abitanti dei paesi, a cominciare da quelli di Compiobbi che stretti fra fiume e ferrovia, vedono sfrecciare sotto le loro casa 25mila veicoli al giorno.

Quello del doppio ponte è un progetto la cui strategicità è stata riconosciuta unanimemente da Governi nazionali e Amministrazioni locali e che risale al 2003 ma che, negli anni, ha subito diversi stop a causa dei ricorsi presentati.

Oggi, dopo l’esito positivo dei vari ricorsi, gli Enti possono quindi procedere con i passi necessari per dare inizio alla realizzazione del doppio ponte.

Il sindaco ha anche smentito le voci sulla cancellazione dei finanziamenti circolate insistentemente su alcuni social e gruppi facebook fiesolani.

Complessivamente, fra ponte sull’Arno e rotatorie, si tratta di un progetto da 55milioni di euro.

Daniela Giovannetti