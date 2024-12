Valeria La Grotta con i mottetti sacri napoletani

Stasera (ore 21) nella Sala capitolare di Santa Felicita, a Firenze in piazza di Santa Felicita 3, Konzert Opera Florence presenta in concerto il soprano Valeria La Grotta (nella foto), con La Confraternita de’ Musici (Cosimo Prontera, direzione, organo e clavicembalo; Fabio De Leonardis, violoncello; Raffaele Tiseo e Federico Valerio, violini), per Divine bellezze. I mottetti napoletani per voce sola e continuo, con musiche di Leonardo Leo, Nicola Fago, Pietro Marchitelli, Nicola Antonio Porpora. I brani scelti, oltre che ad un intrinseco valore spirituale, celano altri elementi significativi. In primis quello storico, in quanto questi brani furono scritti per le Cappelle e per le Confraternite del tempo – istituzioni preposte alle pratiche devozionali; secondo quelli funzionali, in quanto assolvevano al compito di accompagnare il servizio divino appagando la pietà popolare. Info: 3758914223.