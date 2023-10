Valdo Spini, La Sicurezza, un Tema di Sinistra

Spini

La città sta vivendo un momento estremamente critico e l’ultimo episodio, la rapina ai danni di un uomo di 91 anni in via degli Orti Oricellari, ne è la riprova. Senza contare i dati è indubbio che a Firenze c’è una percezione di pericolo e un senso di precarietà. Ecco perché lo Stato non farebbe una scelta sbagaliata a farsi vedere in prima linea. Io mi sono sempre battuto per la sicurezza, anche sottotraccia, recandomi di persona in zona difficili come Peretola, Brozzi o Le Piagge. Lo facevo anche per dimostrare che per un uomo di sinistra la sicurezza non deve essere un argomento tabù. Al contrario la sicurezza è un tema di si nistra perché i più esposti ai suoi colpi sono proprio i poveri che spesso vivono in zona difficili e non hanno i mezzi per cambiare.