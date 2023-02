Vademecum per ridurre gli sprechi

Con l’aumento della popolazione mondiale e delle migliorate condizioni di vita, ci sono maggiori consumi di acqua. Diventa ancor più necessario evitare gli sprechi e usarla in modo razionale da parte di ognuno. Ecco alcuni consigli dei ragazzi della IC per non sprecare l’acqua: Lavatrice e lavastoviglie: Scegliere un ciclo di lavaggio più economico ed evitare i mezzi carichi. Per chi lava i piatti a mano, meglio raccogliere una certa quantità di acqua in una bacinella e usare solo quella; Giardino: innaffiare le piante la sera, usare sistemi di irrigazione a micro pioggia nei terrazzi e spazzare i vialetti con una scopa invece di sciacquarli con la forza della pompa dell’acqua; Igiene personale: Lavarsi non lasciando scorrere l’acqua inutilmente. Preferire la doccia al bagno in vasca. Manutenzione: Sistemare subito rubinetti, water e accessori che perdono; Wc: Adottare scarichi intelligenti; Riciclare: L’acqua piovana o quella che scorre nella doccia in attesa che diventi calda, può essere usata per innaffiare le piante. Lasciare la frutta e la verdura da lavare in ammollo, usando l’acqua corrente solo per sciacquarla.