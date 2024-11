Vaccino anti Covid . Da lunedì gratis per tutti i maggiorenni

Il vaccino anti Covid diventa gratuito per tutti i maggiorenni: da lunedì chiunque voglia sottoporsi all’inoculazione, può prenotarsi sul portale regionale e fissare un appuntamento nei punti della Asl a partire dalla settimana successiva.

Resta invece gratuito solo per alcune categorie il vaccino contro l’influenza: non costa nulla per gli over 60, per chi ha alta fragilità, per le donne in gravidanza, per i caregiver, per gli operatori sociosanitari, gli studenti delle professioni sanitarie che effettuano tirocini in strutture assistenziali e tutto il personale in formazione.

Proprio il vaccino contro l’influenza sta andando particolarmente bene, dicono i dati della Regione: oltre 350 mila toscani in un mese dall’inizio della campagna vaccinale si sono sottoposti all’inoculazione attraverso i loro medici di famiglia o pediatri o fissandola sul portale regionale in uno dei punti vaccinali. Un successo che ha probabilmente come complice la previsione di un’influenza particolarmente pesante.

I primi casi di virus H3N2, la cosiddetta "australiana", sono stati registrati in Italia, ma non in Toscana. Si tratta, avvisano gli esperti, di un ceppo particolarmente virulento e che riesce ad aggirare le barriere immunitarie.

Ma il vaccino antinfluenzale sembra essere efficace anche contro questa forma di virus. Va meno bene la vaccinazione anti-Covid, accettata da 74 mila persone anche se i medici di famiglia propongono l’inoculazione combinata dei due vaccini. Ma se per l’antinfluenzale la risposta è nella maggior parte dei casi positiva, c’è ancora una sfiducia per quella contro il Covid. Eppure il virus che ci ha cambiato la quotidianità, continua a colpire duramente: negli ultimi sette giorni – sempre da dati regionali - si sono registrati in Toscana 279 nuovi casi. E sono solo quelli riconosciuti e dichiarati. A oggi le persone positive ricoverate in ospedale sono 129; 5 sono in terapia intensiva. In 1.008 sono in isolamento a casa con sintomi che non necessitano di ospedalizzazione. Sempre nell’ultima settimana ci sono stati 11 decessi Covid positivi: 7 uomini e 4 donne con un’età media di 86 anni.

Dunque la Regione passa alla gratuità per convincere la popolazione a prevenire il virus. "L’obiettivo è tutelare la salute di anziani e fragili dagli effetti dell’influenza, ma salvaguardiamo anche il nostro sistema sanitario" dice l’assessore regionale Simone Bezzini invitando chi non lo ha ancora fatto a vaccinarsi.

Manuela Plastina