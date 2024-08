Vacanze d’oro. Le case costano sempre di più

Sempre più turisti hanno scelto di soggiornare nelle case vacanza, e la domanda è così alta che in alcune aree i prezzi sono saliti vertiginosamente, sia per gli affitti che per le compravendite. A Viareggio, per esempio, i prezzi medi di vendita delle case sono aumentati di oltre il 44% rispetto al 2019: lo aveva già sottolineato un’indagine condotta da Abitare.co, analizzando 105 tra le località costiere più rinomate. La Toscana rimaneva tra le regioni in cui i prezzi, già piuttosto elevati, erano, però, cresciuti meno tra il 2019 e il 2023, con un aumento del 15,5%, inferiore a regioni come la Sardegna (+64,5%) o la Puglia (+30,3%). In alcune località, come Monterosso in Liguria, le vendite sono risultate addirittura in calo (-17,7%), nonostante i prezzi proibitivi: si parla di cifre tra 5.200 e 7mila euro al metro quadrato per un’abitazione con due camere. Prezzi ancora più alti si sono registrati a Forte dei Marmi, dove si è partiti da un minimo di 9.800 euro al metro quadrato, con punte che hanno raggounto i 15.200.

Nonostante la frenata nelle compravendite delle case vacanze, i prezzi degli affitti sono aumentati, trainati da un’elevata domanda. Secondo un’altra ricerca recente, quella della Fiaip, nelle località costiere toscane, come Forte dei Marmi e Castiglione della Pescaia, affittare in alta stagione può costare molto: a Forte dei Marmi, una settimana in una casa per quattro persone va dai 2.200 ai quattromila euro. A Castiglione della Pescaia i prezzi oscillano tra 1.500 e 2.900 euro in alta stagione, mentre a Viareggio, per una casa con quattro posti letto, si può spendere tra 700 e 2.000 euro. Sull’Isola d’Elba i prezzi per una settimana in alta stagione variano tra 1.900 e 3.000 euro, con costi di acquisto delle proprietà che oscillano tra 3.000 e 3.750 euro al metro.

L’aumento dei prezzi non si limita alla Toscana. In Umbria una settimana in alta stagione al Lago Trasimeno può costare tra 1.350 e 2.800 euro, mentre in bassa stagione i prezzi scendono tra 600 e 1.200 euro. In questo caso, l’acquisto di un appartamento con due camere è relativamente accessibile, con prezzi che variano tra 900 e 1.000 euro al metro quadrato.

Le città d’arte non sono state esenti da questo fenomeno. A Firenze i prezzi per una settimana in alta stagione sono variati tra 1.100 e 1.500 euro, mentre a Siena oscillano tra 900 e 1.500. Le compravendite in queste città si aggirano tra 4.500 e 5.550 euro al metro quadrato a Firenze e tra 3.500 e 4.500 euro a Siena. Si stima che i rendimenti lordi per l’estate 2024 possano variare tra il 6% e il 9%, rendendo ancora appetibile l’investimento immobiliare. A Viareggio, ad esempio, i prezzi in alta stagione per una casa con quattro posti letto possono oscillare tra 700 e 2.000 euro per una settimana. L’acquisto di una casa da circa 260.000 euro potrebbe garantire canoni annui per 30mila euro con un rendimento lordo dell’11,6%. Il netto, gestito in proprio, scenderebbe al 7,6%, e con gestione di terzi al 5,2%.

Monica Pieraccini