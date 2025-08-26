Vacanze anziani, 650 i partecipanti

Firenze, 26 agosto 2025 - In 650 over 60 hanno partecipato alle vacanze anziani organizzate ogni anno dal Comune di Firenze. Un’opportunità che l’amministrazione mette in campo con proposte in località marine, montane e termali, rivolta ad anziani autosufficienti che abbiano compiuto i 60 anni di età e residenti nel Comune, con la possibilità di richiedere un contributo sulla base del valore dell’indicatore ISEE. “Si tratta di una bella opportunità che ogni anno il Comune mette in campo per i nostri anziani e che riscuote sempre interesse. – sottolinea l’assessore al Welfare Nicola Paulesu – Rappresenta una risposta importante a bisogni di socialità, salute, svago che sono fondamentali per le persone di questa fascia d’età. Durante l’estate la solitudine è un nemico pericoloso e dobbiamo essere attenti ad offrire possibilità per contrastarla e le vacanze anziani puntano sicuramente a questo obiettivo”. I soggiorni prevedono 14 giorni di pensione completa comprese le bevande ai pasti, la sistemazione in camera doppia con servizi privati, trasferimenti in pullman Gran Turismo, assicurazione Rct, la presenza di un accompagnatore/animatore per tutta la durata del soggiorno, ed il servizio spiaggia con uso di ombrellone e sdraio nelle località marine. . Marina di Massa, Cesenatico, Rivazzura di Rimini, Viserbella di Rimini, Misano Adriatico, e poi Pian degli Ontani, Cavedago e Abbadia san Salvatore e ancora Abano Terme le destinazioni offerte quest’anno.