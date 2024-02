A Uzzano ecco la fibra ottica. Quasi 3mila immobili collegabili

Firenze, 21 febbraio 2024 – Abitanti di Uzzano, nel Pistoiese, c'è una buona notizia: da oggi questo comune disporrà della fibra ottica grazie al lavoro di Open Fiber e al contributo della Regione Toscana. A Uzzano Open Fiber l’azienda ha steso una nuova rete di oltre 31 chilometri di lunghezza che vede al momento 2.939 unità immobiliari collegabili nelle zone di Uzzano Castello, Sant’Allucio, Fornaci, Santa Lucia, Molinaccio, La Costa, Torricchio e Forone.

Il servizio è già disponibile per i cittadini, l’infrastruttura rimarrà di proprietà pubblica e sarà gestita in concessione da Open Fiber per 20 anni. Nell’ambito del progetto sono stati raggiunti vari punti di interesse per la cittadinanza tra cui il Comune, il Palazzo del Capitano, la palestra comunale e alcune scuole. “E’ in corso – spiega l’assessore regionale alla digitalizzazione, Stefano Ciuoffo – un grande e capillare lavoro di infrastrutturazione digitale che riguarda molti comuni toscani, in grande maggioranza situati nelle cosiddette aree bianche. Ad oggi sono 141 i Comuni in cui sono stati terminati i lavori di posa della fibra grazie all’intervento pubblico, a cui se ne aggiungeranno altri 65 entro la fine del 2025.

Questa misura potrà ridurre le disuguaglianze territoriali e sociali, conferendo nuove opportunità di sviluppo sia ai cittadini che alle attività produttive di Uzzano e della Valdinievole”. "Dopo una lunga e complessa fase di esecuzione dei lavori – ha commentato il sindaco, Dino Cordio - che ha visto parte attiva uffici e amministratori del Comune di Uzzano, finalmente siamo arrivati alla conclusione di questo intervento così importante per la nostra Comunità. Da oggi cittadini e imprese del Comune di Uzzano possono contare su una infrastruttura determinante per garantire lo sviluppo del territorio".

“Grazie al supporto dell’amministrazione comunale e della Regione Toscana – commenta Marco Gasparini, Regional Manager di Open Fiber Toscana - siamo felici di aver concluso i lavori a Uzzano Finalmente i cittadini hanno ha una rete in banda ultralarga all’altezza delle sfide del futuro". Open Fiber è un operatore wholesale only: non vende servizi in fibra ottica direttamente al cliente finale, ma è attivo esclusivamente nel mercato all’ingrosso. I clienti interessati non dovranno far altro che contattare un operatore tra quelli presenti sul sito www.openfiber.it scegliere il piano tariffario e navigare a una velocità impossibile da raggiungere con le attuali reti in rame o miste tra fibra e rame. Quando l’utente ne farà richiesta, l’operatore selezionato contatterà Open Fiber, che a quel punto fisserà un appuntamento con il cliente, con l’obiettivo di portare la fibra ottica dal pozzetto stradale fin dentro l’abitazione. Al termine dell’operazione, l’utente sarà pronto a navigare ad una velocità fino a 10 Gigabit al secondo, e beneficiare di servizi come lo streaming online in HD e 4k, il telelavoro, la telemedicina, e di tante altre opportunità generate dalla rete Ftth costruita da Open Fiber, che abilita una vera rivoluzione digitale.