Usare lo sport contro i pregiudizi. I 10 anni di ’Una squadra per tutti’

Il progetto, in realtà, era partito prima ma sono trascorsi dieci anni dalla consegna ufficiale delle divise, fatta in occasione della "Fiera di primavera", alla squadra di calcio formata da giovani con disabilità psichiche e motorie che sta consentendo a tanti ragazzi e giovani provenienti in particolare dai centri diurni del territorio e non solo di effettuare attività sportiva e di poter stare insieme. Il progetto "Una squadra per tutti" partito, all’epoca, dalla sinergia tra Società della Salute Nord Ovest, USD Rinascita Doccia e Associazione Coala con il coinvolgimento dei ragazzi del centro Felicittà, si è poi allargato interessando anche il mondo della scuola e attualmente i ragazzi del Liceo sportivo dell’Istituto superiore Calamandrei condividono l’allenamento del mercoledì con i componenti della squadra, nell’impianto del Rinascita Doccia, con una sinergia davvero bella. Per festeggiare il ‘decennale’ il prossimo mercoledì il sindaco Lorenzo Falchi e l’assessore alle Politiche sociali e presidente della Società della Salute Fiorentina Nord Ovest Camilla Sanquerin andranno a trovare la squadra durante l’allenamento settimanale: "Si tratta sicuramente – commenta Sanquerin - di un progetto importante dal punto di vista sociale in cui crediamo molto. L’età dei ragazzi è varia e l’età media dei giocatori è piuttosto bassa: in maggioranza si tratta di ragazzi della fascia delle scuole superiori".

S.N.